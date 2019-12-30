İDO'dan fırtına iptalleri
İSTANBUL'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
30.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:35
İSTANBUL'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
- İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
- İstanbul
Kaynak: DHA