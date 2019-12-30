İDO'dan fırtına iptalleri
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İDO'dan fırtına iptalleri

İSTANBUL'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

30.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:35
İDO'dan fırtına iptalleri
İSTANBUL'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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