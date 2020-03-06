İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

06.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:19

Suriye'nin İdlib kenti için imzalanan ateşkes mutabakatının ardından Türk ve Rus askerlerince gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi yapıldı.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu. Yayınlanan videoda, Rusya ve Türkiye'ye ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlediği görüldü.

ATEŞKES MUTABAKATI İMZALANMIŞTI

Moskova'da, Soçi'de 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep'te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

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