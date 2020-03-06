İdlib şehitleri için mevlit ve lokma
Haberler » Güncel » İdlib şehitleri için mevlit ve lokma - Haber

İdlib şehitleri için mevlit ve lokma

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Kaş'ta mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

06.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:38
İdlib şehitleri için mevlit ve lokma

'nin kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Kaş'ta mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.


İdlib'de şehit olan askerler için tarafından Süleyman Çavuş Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftülüğü din görevlilerince mevlit okundu, şehitler için dua edildi ve lokma dağıtıldı.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İdlib'de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun, Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler