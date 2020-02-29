: İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu

29.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:23

Batman'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim saldırıları sonucu şehit düşen askerler için 1071 Yasin Suresi okundu.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman Şubesi tarafından, yatsı namazının ardından Kudret Camisi'nde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Duran, okunan 1071 Yasin Suresi ile hatimlerin duasını etti.

TÜRKAB İl Başkanı Şehmus Temiz, program sonrası yaptığı açıklamada, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Katılımcılara lokum ve bisküvi ikram edildi.

Kaynak: AA

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