İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (3)
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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'Nun camiye gelişi ve aileye taziyede bulunması Cenaze namazı için camiye gelen vatandaşlar Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya...

01.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:58
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (3)

İçişleri Bakanı 'Nun camiye gelişi ve aileye taziyede bulunması

Cenaze namazı için camiye gelen vatandaşlar

Şehit Piyade Uzman Onbaşı 'nın cenaze namazının kılınması

ANKARA - 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. (3)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (3)
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