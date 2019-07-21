İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi. Diyab, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırılarının görüntülerini çekmişti.

Kaynak: AA
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