İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü
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İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Güncel

İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü Suriye'nin İdlib bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba ocağına döndü.

İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

AFYONKARAHİSAR - Suriye'nin İdlib bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba ocağına döndü. Gazi Karakuş'un baba ocağında sevinç ve gururla karşılandı.

İdlib'de çıkan çatışmada ağır yaralanan Gazi Karakuş, 7 ay tedavi gördüğü GATA Bilkent Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinden taburcu olarak baba ocağına döndü. Gazi Karakuş'un baba ocağına döndüğü anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı. Gazi Karakuş'a Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı eşlik etti.

İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü
İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü
İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü
İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici

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