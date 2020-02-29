: İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır

29.02.2020 02:17 | Son Güncelleme: 29.02.2020 02:35

Sason ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu. Taziyeye katılan yakınlarıyla cep telefonuyla görüşen Bakan Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAKTIR"

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Solyu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.

Kaynak: AA

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