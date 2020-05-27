Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Son dakika: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yararlananların olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gelen son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. AĞIR YARALILAR VAR Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı haberde, patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaynak: DHA