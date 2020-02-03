: İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı

03.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:55

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, Piyade Uzman Onbaşı Yıldız'ın (25) babası Ata Yıldız'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylül ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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