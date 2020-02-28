İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi - Haber

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş 'ın 'deki baba ocağına acı ulaştı.

Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler