İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın baba evi
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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın baba evi

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

03.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:03
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın baba evi

'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) 'deki baba ocağına acı ulaştı. Haberin ardından şehidin evine ve yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin dedesi Enver Parlak, "Allah rahmet eylesin hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun, başka diyecek bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın baba evi
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