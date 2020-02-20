İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi

İdlib'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

20.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:31
İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi

'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Mustafa Ertürk'ün (25) merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelerek, anne Hatice ve baba Osman Ertürk'e acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi
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