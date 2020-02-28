İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi
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İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi

İdlib'de şehit olan 33 askerimizden beşinin naaşı Hatay Devlet Hastanesi'ndeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

28.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:27
İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi

Dün akşam 'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerin naaşları 'na kaldırıldı.

BEŞ ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.


Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi
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