İdlib'de hava saldırısı: 2 sivil savunma görevlisi yaralı

03.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:35

Suriye'de Esad rejimine ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, İdlib'in Afes kasabasında sivil savunma ekiplerini hedef aldı. Hava saldırısında 2 sivil savunma görevlisi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, İdlib'in Afes kasabasında düzenlenen hava saldırısının ardından yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen sivil savunma ekiplerini hedef aldı. İdlib Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Esad rejimine bağlı güçler ve Rus savaş uçakları Afes kasabasına iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri sivil savunma ekiplerini hedef alırken, saldırıda 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA