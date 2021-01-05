İdil Kaymakamı Özsoy'dan köy ziyareti
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İdil Kaymakamı Özsoy'dan köy ziyareti

05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:37
İdil Kaymakamı Özsoy'dan köy ziyareti

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Gedik ve Alakamış köylerini ziyaret etti.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Gedik ve Alakamış köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Özsoy, köyleri ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerin sorunlarının çözümü için kurum müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Özsoy, sorunların kısa süre içerisinde çözülerek en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ

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