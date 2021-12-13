İdeal güzellik dayatması | "Kadın olmayı bir yük gibi taşımamızı istiyorlar" - Haberler
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İdeal güzellik dayatması | "Kadın olmayı bir yük gibi taşımamızı istiyorlar"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Güzellik sırları, kusurları örtmenin yolları, zayıflama tüyoları ve Instagram filtreleri... Piyasanın dayattığı "ideal güzellik", kadınlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

Güzellik sırları, kusurları örtmenin yolları, zayıflama tüyoları ve Instagram filtreleri… Piyasanın dayattığı "ideal güzellik", kadınlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. DW Türkçe, bu baskının nedenlerini, sonuçlarını ve başkaldırma yollarını FBÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel, editör ve yazar Seda Yılmaz ve içerik üreticisi Tuğba Yılmaz Karakaş ile konuştu.

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