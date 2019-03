İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Can: "Bu Projeyle Kardeşliğe Değer Kattık"

ANKARA (İHA) – İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesiyle herkesi kucaklamaya çalıştıklarını, kardeşliğe değer kattıklarını söyledi.

"Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesiyle ilgili bilgi veren İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, daha önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen projeyle herkesi kucaklamaya çalıştıklarını söyledi. Can, bu projeyle mekan ve sınır tanımadıklarını, gönüllere kardeşliğe değer kattıklarını kaydetti. Can, "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi ile sınır illeri olan Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Hatay gibi şehirlerle birlikte, istiklal mücadelesinin bir noktada merkezi olan Kütahya ile yollarına devam edeceklerini kaydetti. Can, "Başka Türkiye yok" sloganı ile bayrak altında asgari müştereklerde herkesi kucaklamayı hedeflediklerini anlattı.

Can ayrıca projede emeği olan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği ve bağlı bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık çalışanlarına, Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğüne, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'e teşekkürlerini sundu. - ANKARA

Kaynak: İHA