İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı
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İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı

Anadolu Ajansı / Louisiana Eyalet Polisi - Haberler | Güncel

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.

Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.

İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı
İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı
İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı
İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Louisiana Eyalet Polisi

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