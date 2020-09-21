İcra memurları gelince kendisini yakmaya kalktı (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İcra memurları gelince kendisini yakmaya kalktı (1)

AVCILAR'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı.

İcra memurları gelince kendisini yakmaya kalktı (1)
21.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:05

AVCILAR'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı. Polis ve yakınları içerideki kişiyi dışarı çıkması için çaba harcarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polislerin ikna ettiği adam gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Halil Sezai Haluk Levent Aytaç Ağırlar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Niğde Bursa Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İcra memurları gelince kendisini yakmaya kalktı (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:05:48. #1.14#
title