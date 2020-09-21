İcra memurları gelince kendisini yakmaya kalktı (1) AVCILAR'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı.

AVCILAR'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı. Polis ve yakınları içerideki kişiyi dışarı çıkması için çaba harcarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polislerin ikna ettiği adam gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı