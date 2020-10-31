İçişleri Süleyman Soylu'nun Hamdiye Soylu kimdir? Hamdiye Soylu kaç yaşında, nereli?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktı. Peki, ? Hamdiye Soylu kaç yaşında, nereli? İçişleri Süleyman Soylu'nun Hamdiye Soylu kimdir?

Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandı. Gündemi sarsan gelişme sonrası İçişleri Süleyman Soylu'nun Hamdiye Soylu kimdir? Hamdiye Soylu kaç yaşında, nereli konuları araştırıldı.

İÇİŞLERİ SÜLEYMAN SOYLU'NUN HAMDİYE SOYLU KİMDİR?

Yardımseverliği ile tanınan Hamdiye Soylu, İçişleri Süleyman Soylu ile mutlu bir evlilikleri var. Hamdiye Soylu, Süleyman Soylu çiftinin biri kız biri erkek iki evladı var.

HAMDİYE SOYLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben, eşim ve kızımın testi pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" dedi.