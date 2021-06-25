İçişleri'nden Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına yanıt! Faturayı da paylaştılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu döneminde kullanmak üzere özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Avusturya'da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiası tartışma yaratmıştı. İçişleri Bakanlığı iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde uçak kalmaması nedeniyle, Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada, kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı.