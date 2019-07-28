İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin...

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin...

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin...

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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