İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin...
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
Molozların arasından çıkan ve çay bahçesinde sergilenen Roma dönemine ait sütun başı, müzeye taşındı
Son Dakika Güncel Haberleri
05:38 İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin...