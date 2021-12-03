İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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