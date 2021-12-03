İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. - Haberler
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İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor. - ANKARA

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