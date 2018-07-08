İçişleri Bakanlığınca Aranan Teröristler Listesinde Bulunan Serkan Tan, Ölü Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

"SERDAR" KOD ADLI SERKAN TAN, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde iki gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Serdar" kod adlı "Serkan Tan" olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Tan'ın sözde Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirtildi.