Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
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Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü

Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da düzenlenen operasyon sırasında kırmızı kategoride yer alan ve 10 milyon liraya kadar ödülle aranan Agit Bismil kod adlı terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkisiz hale getirilen terörist, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerine talimat veriyordu" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kısalında yapılan operasyonda Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek'in öldürüldüğünü duyurdu.

"2018 YILINDAN BERİ KANLI TERÖR EYLEMLERİNE TALİMAT VERİYORDU"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'KIRMIZI' kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisiydi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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