İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin: 'İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız' - Haberler
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İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin: "İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin:

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanınız. İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız. Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber: İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin: 'İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız' - Haberler
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