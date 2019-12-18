İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı
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İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı Oğuz'u ise 'FETÖ'ye üye olmak suçundan görevden aldı.

18.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:25
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını "terör örgütü propagandası yapmak", bir belediye başkanını ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan görevden aldı.


Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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