"Ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz"
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"Ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz"

'Ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gösteren Bakan Yardımcısı İnce, "Arif Paşa sayesinde kafalarını mağaralardan çıkaramayanlar cumhuriyetin manşetinde ortaya çıkmış. Acınızı anlıyoruz ama üzgünüz, ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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