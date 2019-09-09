İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralı emniyet müdürünü ziyaret etti

09.09.2019 22:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Hava yoluyla Niğde'ye gelen bakan Soylu, beraberindeki Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Niğde-Bor karayolu TOKİ kavşağında yaptığı kazada yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile damadı Mehmet Ali Kazgı'yı (26), tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.



Bakan Soylu, daha sonra başhekimlik binasına geçerek başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.



Bakan Soylu'ya, diğer illerden gelen emniyet müdürleri de eşlik etti.



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA