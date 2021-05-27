İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren Din Kültürü öğretmeni sosyal medyada gündem oldu
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İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren Din Kültürü öğretmeni sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren Din Kültürü öğretmeni sosyal medyada gündem oldu
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Muğla Fethiye'de Din Kültürü öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek vermesi sosyal medyada gündem yarattı. Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" mesajını paylaşan şahıs, "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 metreden nokta atışı, 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Son dönemde YouTube'tan yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarının hedefinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsız olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

"EMRİNDE OLDUK, EMRİNDEYİZ, EMRİNDE OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik destek açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren şahsın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Emrindeyiz" mesajına silahlı fotoğrafıyla destek veren şahsın paylaşımı ise sosyal medyada tartışma yarattı. Muğla Fethiye'de Din Kültürü öğretmenliği yaptığı öğrenilen Y.T., Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajını paylaşarak, "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 metreden nokta atışı, 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma" notunu düştü.

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