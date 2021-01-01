İçişleri Bakanı Soylu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
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İçişleri Bakanı Soylu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

01.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:31
İçişleri Bakanı Soylu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 112 Çağrı Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 112 Çağrı Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Çaldıran ilçesindeki Tavşantepe Üs Bölgesi ziyaretinin ardından kent merkezine gelen Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ardından Edremit ilçesindeki 112 Çağrı Merkezi'ne geçen Soylu, burada kolu incinen 15 yaşındaki Recep Etemboğa için gelen çağrıyı yanıtladı.

Bir süre çağrı merkezi personeliyle sohbet eden Soylu, telsiz aracılığıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

"Aylardır yılmadan, yorulmadan hem milletimizin sağlığı hem de insanımızın geleceği için büyük gayret gösteren 112 ekiplerine teşekkür ediyorum" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sizlere minnetlerimizi, yaptığınız hizmetlerden dolayı şükranlarımızı ifade etmek için arkadaşlarımızla beraber sizleri arayalım dedik. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz inanınız ki hepimize moral vermekte, bizlere de büyük güç vermekte. Allah sabrınızı daim eylesin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayretini ve samimiyetini aziz milletimiz ve gelecek nesillerimiz hiç bir zaman unutmayacak. Dualarımız sizinle."

Bakan Soylu'ya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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