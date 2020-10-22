İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Muhtarlarla toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve muhtarlardan detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Silivri ilçesinden gelen muhtarlar ile Bakanlıkta bir araya geldi.