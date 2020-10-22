İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi

22.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:31

İçişleri Bakanlığı Muhtarlarla toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve muhtarlardan detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Silivri ilçesinden gelen muhtarlar ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı

Muhtarlarla toplantı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve muhtarlardan detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Silivri ilçesinden gelen muhtarlar ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren başkanlığındaki Silivrili muhtarlar, Soylu'dan bakanlığın muhtarlık kurumu ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programda AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık da hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Silivrili muhtarlar ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 10:35:26. #1.15#
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