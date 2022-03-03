İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

Bakan Soylu, İlçe Belediye Başkanı Akgün'ü makamında ağırladı. Akgün, ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ilçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Akgün, Bakan Soylu'nun kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mihalgazi ilçesine yaptığı katkılardan dolayı Soylu'ya teşekkür etti.