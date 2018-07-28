İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valiliğinde Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında brifing alıyor

HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Hatay'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalamasının ardından toplantı salonuna geçerek Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Genel Koordinatörü Hatay Vali Yardımcısı Nursel Çakıroğlu, Afrin Mülki İdare Amiri Hatay Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu'ndan brifing alıyor.

Bakan Soylu, brifingin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyarete edecek.