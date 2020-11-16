İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu...

16.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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