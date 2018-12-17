İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak için Pakistan'a geldi. Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya gelen Soylu, sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konularını görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a geldi. Başkent İslamabad'daki Nur Khan Askeri Havalimanı'nda, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılandı. Türkiye İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shehryar Afridi'yle de görüşen Soylu, göç, terörle ve FETÖ'yle ortak mücadele, Pakistan polislerinin eğitimi konularını değerlendirdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA