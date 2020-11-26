Son dakika haberi! Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

26.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 01:03
Son dakika haberi! Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı öne sürülen Osman Şiban hakkında, "3 teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı öne sürülen Osman Şiban hakkında, "3 teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamızda ne varsa bunun sonucunu ortaya koyarız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelere katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını, terör meselesi ve PKK sorunu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bana göre de Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye'nin terör meselesi hep olmuştur, PKK sorunu vardır. Ben çok şey biliyorum, HDP'nin üzerinde vardır, oradaki vatandaşlarımızın karış karış kaldığı süreçlerin içinde vardır. Kürtler, Aleviler bu ülkenin çimentosudur" diye konuştu.

Van'da 11 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra, Servet Turgut'la birlikte helikopterden atıldığı ileri sürülen Osman Şiban hakkında konuşan Soylu, "Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban'ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban'a ait eve 3 kişi gelir. O zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban'ın evine ait SİHA görüntüleri var. Osman Şiban'ın evine 3 teröristin giriş görüntüsü. Şiban'ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya 'Müsait değildim' diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor" ifadelerini kullandı.'OSMAN ŞİBAN'IN DA BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞU KAYITLARIMIZDA VAR'Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar'ın bir mağarada 2 teröristi etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam kafalarını kaldırıyorlar. Bu terörist üçünü de şehit ediyor. İndiği yer, dere. Bizimkiler kovalıyorlar, çatışmaya giriyorlar, ölüyor. Servet Turgut olayının olduğu yerde. 3 teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucunu ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları, Osman Şiban'ın da bu işin içinde olduğu kayıtlarımızda var."

Soylu ayrıca, 20 günde bombalı eylem için Türkiye'ye girmeye çalışan 7 teröristin de  yakalandığını bildirdi.

Haber:  ANKARA,

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bakan Soylu: '2021 yılında milyonlarca insana afet eğitimleri vereceğiz'
Son dakika haberi | Bakan Soylu: "2021 yılında milyonlarca insana afet eğitimleri vereceğiz"
Son dakika... Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı
Son dakika... Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı
Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok
Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Cem Yılmaz Özge Özberk Sinan Akçıl Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 01:07:33. #1.15#
title