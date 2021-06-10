İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Politika

- İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

- İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti. Resmi karşılama töreni ile karşılanan Kazakbaev, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. Soylu ile Kazakbaev, fotoğraf çekiminin ardından görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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