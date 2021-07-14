İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı
Otel toplantı salonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Banka şubesinde EKDS uygulamasının anlatılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)...
Otel toplantı salonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Banka şubesinde EKDS uygulamasının anlatılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci