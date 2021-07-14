İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Otel toplantı salonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Banka şubesinde EKDS uygulamasının anlatılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)...

Otel toplantı salonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Banka şubesinde EKDS uygulamasının anlatılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı. (1)

İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: '15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik.
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik.
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İçişleri Bakanı Soylu,, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Tanıtım Programı'na katıldı - Haberler
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