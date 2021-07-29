İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye, Taliban'ın Afganistan'da sınırlarını genişletmesi sonrasında mültecilerin sınırlarımıza akın ettiği iddialarını konuşurken, sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda görüntü paylaşıldı. Türkiye'nin göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu konuda çok iddialıyım. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin tartışmalı göçmen politikasına ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Soylu, "Bu konuda çok iddialıyım. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DAN GELENLER BİZİM İNSANLARIMIZ"

Taliban'ın Afganistan'da sınırlarını genişletmesiyle Türkiye'ye arttığı iddia edilen göçlerin ardından büyük tartışmalar yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan tartışmalara ilişkin Alçı'ya yaptığı değerlendirmelerde, "Afganistan ve Pakistan'dan gelenler bizim insanlarımız Nagehan Hanım. Bize hep kardeş olmuş iki ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki şu sıra oradan gelen büyük bir dalga da yok. 2019'da düzensiz göç kapsamında ülkeye girmeye çalışan 201 bin Afganlı yakalamıştık o yıl yakalanan kayıtsız ve yasadışı göçmenlerin toplamı 400 bindi. Bu yıl ise yasa dışı yollardan girmeye çalışan 70 bin kişi tespit ettik, bunların içinde Afganların rakamı 25 bin. 201 bine 2019'da ses çıkarmayanlar bu gün 25 bin ile ortalığı inletiyorlar. Bu tamamen algılar üzerinden bir operasyon" ifadelerini kullandı.

"TEK ANLAYAN LİDER MERKEL"

Türkiye'nin insani göç politikaları izlediğini savunan Soylu "Hem kendini düzensiz göçten koruyor hem de hayatını kurtarmak için bize sığınanlara yönelik insani vazifesini yapıyor" dedi. Soylu şöyle devam etti: "Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Angela Merkel."

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Muslera Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:47:19. #1.15#

title