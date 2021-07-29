İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

Türkiye, Taliban'ın Afganistan'da sınırlarını genişletmesi sonrasında mültecilerin sınırlarımıza akın ettiği iddialarını konuşurken, sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda görüntü paylaşıldı. Türkiye'nin göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu konuda çok iddialıyım. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin tartışmalı göçmen politikasına ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Soylu, "Bu konuda çok iddialıyım. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DAN GELENLER BİZİM İNSANLARIMIZ"

Taliban'ın Afganistan'da sınırlarını genişletmesiyle Türkiye'ye arttığı iddia edilen göçlerin ardından büyük tartışmalar yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan tartışmalara ilişkin Alçı'ya yaptığı değerlendirmelerde, "Afganistan ve Pakistan'dan gelenler bizim insanlarımız Nagehan Hanım. Bize hep kardeş olmuş iki ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki şu sıra oradan gelen büyük bir dalga da yok. 2019'da düzensiz göç kapsamında ülkeye girmeye çalışan 201 bin Afganlı yakalamıştık o yıl yakalanan kayıtsız ve yasadışı göçmenlerin toplamı 400 bindi. Bu yıl ise yasa dışı yollardan girmeye çalışan 70 bin kişi tespit ettik, bunların içinde Afganların rakamı 25 bin. 201 bine 2019'da ses çıkarmayanlar bu gün 25 bin ile ortalığı inletiyorlar. Bu tamamen algılar üzerinden bir operasyon" ifadelerini kullandı.

"TEK ANLAYAN LİDER MERKEL"

Türkiye'nin insani göç politikaları izlediğini savunan Soylu "Hem kendini düzensiz göçten koruyor hem de hayatını kurtarmak için bize sığınanlara yönelik insani vazifesini yapıyor" dedi. Soylu şöyle devam etti: "Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Angela Merkel."