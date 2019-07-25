İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması

Resmi karşılama töreninden görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. (1)

Kaynak: AA