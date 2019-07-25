İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması Resmi karşılama töreninden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum...
İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması
Resmi karşılama töreninden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. (1)
Kaynak: AA
Son dakika! Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor
Son Dakika Haberleri