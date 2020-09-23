İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkede 15 Temmuz oldu mu? 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı?

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkede 15 Temmuz oldu mu? 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı? Alibeyköy Spor Kulübündeki sporcular mı yaptı? Kamu yaptı, yargı darbesi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine girmiş hainler değil mi? Jandarma ve polisten ayıkladıklarımız değil mi? Bunlar devlete girmiş ve sızmışlar. Orada konuşlanmış ve akıllarını kiraya vermişler. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Dünyanın bütün ülkelerinden güvenlik tahkikatıyla devlet adamı alalım. Bundan masum bir istek yok. Af edersiniz markete adam alırken de kimin ne olduğuna bakıyorsunuz. Kimdir nedir diye bakıyorsunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı