İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitch Bit olayı hakkında konuştu

İSTANBUL (Playerbros) -

Twitch Bit olayı kapsamında bir açıklama da geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığından geldi. Basın mensupları ile aylık olağan basın açıklaması kapsamında bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kendisine Twitch hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

3 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yaptığı açıklamada Çataklı, bu konu ile ilgili adli makamlar tarafından bir adli soruşturma başlatıldığını dile getirirken, "Yine idari merciler tarafından da işin idari yönlerinin incelenmesi bakımından bir çalışma başladı." dedi.

Konunun çok taze olduğunu ve henüz eldeki verilerin de çok sınırlı olduğunu belirten Çataklı, açıklamasını "Bu gerek adli soruşturmanın gerekse idari incelemenin sonucunda resmiyet olarak görmüş olacağız. Şu anlık çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmayabilir." sözleri ile tamamladı.

Twitch Bit olayı kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TBMM'de sunduğu soru önergesi haricinde Thunderbolts Gaming Başkan Vekili Hüseyin Can Yıldırım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak elindeki bilgileri paylaşmıştı.

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