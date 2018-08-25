İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Edremit'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yatırımları inceledi.

Edremit Kültür Merkezi ve 750 kişilik spor salonu inşaatı ile imam hatip lisesinde incelemelerde bulunan İnce, Kaymakam Ali Sırmalı'dan bilgi aldı.

İnce, burada yaptığı açıklamada, "Edremit önem verdiğimiz ilçelerimizden biridir. Bu nedenle Edremit'te gerçekleştirilen yatırımları yakından takip ediyoruz." dedi.

Yüklenici firma yetkililerinden de bilgiler alan İnce, yatırımların titizlikle ve öngörülen zamanda tamamlanması konusunda talimat verdi.