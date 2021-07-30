MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
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MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, orman yangınlarının devam ettiği Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, orman yangınlarının devam ettiği Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı'na gelen İnce, yetkililerle yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Mersin'deki yangınların 7 noktada çıktığını ve 3 bölgede yangının devam ettiğini belirten İnce, Diğer noktalar söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam eden bir konumda. Bu 3 noktada da 5 helikopterimiz şu an aktif olarak çalışıyor. 128 arazöz, 6 iş makinesi olmak üzere 200'ü aşkın araç müdahale ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Rüzgar müsaade ederse, bu 3 bölgeyi en kısa sürede söndürmeyi hedefledik. Orman teşkilatımızın 500'ü aktif, 500'ü gönüllü olmak üzere bini aşkın personeli, yine diğer kamu kuruluşlarımızdan bini aşkın personelle bu mücadele devam ediyor dedi.

14 mahalledeki bine yakın kişinin tahliye edildiğini dile getiren İnce, Bu mahallelerde yaşayan yaklaşık 10 bin civarında nüfusumuz var. Onlara gerekli barınma yerleri gösterildi. Şu an itibariyle 100 civarında vatandaşımız, buralarda barındırılıyor. Dün 400'ü aşkındı bu rakam ama tekrar geriye dönen, tehlikesi azalan yerlere dönen veya kendi alternatifini bulup akrabalarına giden vatandaşlarımız oldu diye konuştu. İnce, yangınlara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
MERSİN'DE 2 İLÇEDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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