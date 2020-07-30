İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ana amaçlarının trafik kazalarını azaltmak, ortaya çıkan kayıpları en aza indirmek olduğunu belirterek, "2015-2020 yıllarında trafik kazalarındaki ölüm oranlarında yüzde 27 azalma oldu.

30.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:07

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ana amaçlarının trafik kazalarını azaltmak, ortaya çıkan kayıpları en aza indirmek olduğunu belirterek, "2015-2020 yıllarında trafik kazalarındaki ölüm oranlarında yüzde 27 azalma oldu." dedi.

Erdil, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte oluşturulan polis ve jandarma trafik kontrol noktalarında incelemelerde bulunarak personelle bayramlaştı.

Sohbet ettiği sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Erdil, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Erdil, Ali Paşa polis kontrol noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama noktalarındaki görevlileri ziyarette bulunarak motive etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayram süresince yurttaki çeşitli noktalarda 77 bin 445 trafik ekibinde yaklaşık 162 bin trafik personelinin görev yapacağını belirten Erdil, şunları kaydetti:

"Ana amacımız Türkiye'de trafik kazalarını azaltmak, ortaya çıkan kayıpları en aza indirmektir. Geçen beş yıl içinde sonuçlarını çok iyi gördük. 2015-2020 yıllarında trafik kazalarındaki ölüm oranlarında yüzde 27 azalma oldu. Bu sürede trafikteki araç sayısında yüzde 400 küsür artış oldu. Buna rağmen kazalardaki ölüm oranları azaldı. 2017-2018 yıllarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 26, 2018-2019 yıllarında ise yüzde 29 iyileşme oldu. Sahada etkin takip, denetim, izleme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri sürdürüldüğü sürece bu konuda önemli bir başarı sağlanıyor.

Bunu geçtiğimiz 2-3 yıl içinde gördük. İnşallah bu bayramda da az kayıplı trafik kazaları olacaktır diye umut ediyoruz. Temennimiz hiç olmaması, olmaması için de dua ediyoruz."

Bayramda pandeminin önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Erdil, "Bayram heyecanımızı olumsuz etkilemesin diye titiz davranmak zorundayız. Birtakım yükümlükler veriyor. Hem pandemi süreci hem de trafik kurallarına uyarsak bayramı mutlu şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'e Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ümit Semerci ve Trafik Şube Müdürü Zeki Özkan eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

Kaynak: AA

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