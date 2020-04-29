"İçinden Sinema Geçen Sohbetler"de Hayatından Sinema Geçen İsimler Buluşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İçinden Sinema Geçen Sohbetler"de Hayatından Sinema Geçen İsimler Buluşuyor

TÜRSAK Vakfı, Instagram hesabı @TursakVakfi üzerinden "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" başlığı ile farklı bir canlı sohbetler serisine başladı.

29.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:52

TÜRSAK Vakfı Instagram hesabında başlayan "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" serisi, canlı yayınlanan ilk bölümlerinde hayat ve sinemanın bir araya geldiği keyifli ve bilgi dolu dakikalarla sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

Vakfın yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen sohbetler serisi dönüşümlü olarak her Pazartesi ve Perşembe günleri vakıf başkanı yapımcı Elif Dağdeviren, Salı ve Cuma günleri yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve Pazar günleri ise avukat ve yapımcı Burhan Gün moderatörlüğünde saat 21:00'da gerçekleşiyor.

Sohbetlerde Elif Dağdeviren "Hikayeler"e, Bulut Reyhanoğlu "Sinema ve Üretimi"ne ve Burhan Gün de "Sektörel Dinamikler"e odaklanacaklar.

Sohbetlerin ilkinde Bulut Reyhanoğlu'nun konuğu, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Yöneticisi Perihan Yücel oldu. DenizBank'ta çalıştığı yıllarda kurumun sinemaya verdiği değer ve TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği İlk Senaryo ve İlk Film Yarışması'na verdiği sponsorluk desteği ile sinema ve TÜRSAK Vakfı ile tanıştığını söyleyen Yücel, o günden sonra da hayatına giren sinemadan hiç kopamadığını belirtti. Bulut Reyhanoğlu da 52 yaşında yaptığı ani bir değişiklikle tekstil işinden sinemaya olan geçişini ve bu süreç içerisinde sinema sayesinde yaşadığı dönüşümü anlattı.

26 Nisan Pazar akşamı yapılan program Burhan Gün'ün moderatörlüğünde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan'ın katılımıyla gerçekleşti. İkili, sinema dünyasına sektörel açıdan baktı ve Türk dizilerinin dünya serüveni hakkında değerlendirmeler yaptılar. Can Okan, Türk dizilerinin yurt dışına ihracı hakkında bilgi vererek, bu durumun ülkemizin dizi üretimine, sektörel durumuna, turizm açısından faydalarına değinerek, dizi ihracında yaşanan sorunlardan da bahsetti.

27 Nisan Pazartesi üçüncüsü yapılan sohbetlerde Elif Dağdeviren, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı ve Dijital Pazarlama şirketleri sahibi olan Uğur Şeker ile hikayelerden önce içinden geçtiğimiz günlerde dijital dünyada güvenli ve etkin bir şekilde nasıl var olunabileceğini konuştular. Sinemanın aslında hikayeleri ile hepimizi nasıl da her şeye hazırladığını konuşarak konuyla ilgili filmlerden örnekler verdiler.

"İçinden Sinema Geçen Sohbetler"in önümüzdeki programlarına birbirinden önemli ve ünlü konuklar katılacak. Sinema, sektörel durum, film üretimi ve hikayeleri anlamında son derece faydalı ve eğlenceli konuların konuşulacağı canlı yayınlar haftanın beş günü gerçekleştirilecek.

28 Nisan Salı dördüncüsü yapılan sohbetlerde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapımcı Bulut Reyhanoğlu ile TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Oyuncu Demir Karahan senaryo, oyunculuk ve sinema üzerine güncel ve nostaljiyi aynı potada eriten keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Bulut Reyhanoğlu'nun oyunculuk hakkında merak ettiklerini kendi oyunculuk kariyeriyle örnekler veren Karahan, sinema ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farklardan da bahsetti. Bir oyuncu olarak senaryoya bakış açısını ve verdiği önemi "Senaryosuz sinema olmaz" cümlesiyle pekiştiren Karahan, senaryo yazmaya başlayacaklara da senaryoya başlamadan önce zihinlerde onu tamamlanması gerektiğini söyledi.

Beşincisi 30 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'de TÜRSAK Vakfı Başkanı ve Yapımcı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fono Film'in sahibi, TAFF Kurucu Ortağı ve Yapımcı Cemal Okan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İkili, sinema dünyasının içinde bulunduğu şu anki durum ve geleceği hakkında değerlendirmeler yapacaklar.

Haftanın beş günü saat 21.00'de sinemaseverler ile buluşacak "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" serisi TÜRSAK Vakfı'nın Instagram hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: "İçinden Sinema Geçen Sohbetler"de Hayatından Sinema Geçen İsimler Buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:19:52. #1.14#
title