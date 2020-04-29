"İçinden Sinema Geçen Sohbetler"de Hayatından Sinema Geçen İsimler Buluşuyor TÜRSAK Vakfı, Instagram hesabı @TursakVakfi üzerinden "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" başlığı ile farklı bir canlı sohbetler serisine başladı.

TÜRSAK Vakfı Instagram hesabında başlayan "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" serisi, canlı yayınlanan ilk bölümlerinde hayat ve sinemanın bir araya geldiği keyifli ve bilgi dolu dakikalarla sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

Vakfın yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen sohbetler serisi dönüşümlü olarak her Pazartesi ve Perşembe günleri vakıf başkanı yapımcı Elif Dağdeviren, Salı ve Cuma günleri yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve Pazar günleri ise avukat ve yapımcı Burhan Gün moderatörlüğünde saat 21:00'da gerçekleşiyor.

Sohbetlerde Elif Dağdeviren "Hikayeler"e, Bulut Reyhanoğlu "Sinema ve Üretimi"ne ve Burhan Gün de "Sektörel Dinamikler"e odaklanacaklar.

Sohbetlerin ilkinde Bulut Reyhanoğlu'nun konuğu, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Yöneticisi Perihan Yücel oldu. DenizBank'ta çalıştığı yıllarda kurumun sinemaya verdiği değer ve TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği İlk Senaryo ve İlk Film Yarışması'na verdiği sponsorluk desteği ile sinema ve TÜRSAK Vakfı ile tanıştığını söyleyen Yücel, o günden sonra da hayatına giren sinemadan hiç kopamadığını belirtti. Bulut Reyhanoğlu da 52 yaşında yaptığı ani bir değişiklikle tekstil işinden sinemaya olan geçişini ve bu süreç içerisinde sinema sayesinde yaşadığı dönüşümü anlattı.

26 Nisan Pazar akşamı yapılan program Burhan Gün'ün moderatörlüğünde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan'ın katılımıyla gerçekleşti. İkili, sinema dünyasına sektörel açıdan baktı ve Türk dizilerinin dünya serüveni hakkında değerlendirmeler yaptılar. Can Okan, Türk dizilerinin yurt dışına ihracı hakkında bilgi vererek, bu durumun ülkemizin dizi üretimine, sektörel durumuna, turizm açısından faydalarına değinerek, dizi ihracında yaşanan sorunlardan da bahsetti.

27 Nisan Pazartesi üçüncüsü yapılan sohbetlerde Elif Dağdeviren, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı ve Dijital Pazarlama şirketleri sahibi olan Uğur Şeker ile hikayelerden önce içinden geçtiğimiz günlerde dijital dünyada güvenli ve etkin bir şekilde nasıl var olunabileceğini konuştular. Sinemanın aslında hikayeleri ile hepimizi nasıl da her şeye hazırladığını konuşarak konuyla ilgili filmlerden örnekler verdiler.

"İçinden Sinema Geçen Sohbetler"in önümüzdeki programlarına birbirinden önemli ve ünlü konuklar katılacak. Sinema, sektörel durum, film üretimi ve hikayeleri anlamında son derece faydalı ve eğlenceli konuların konuşulacağı canlı yayınlar haftanın beş günü gerçekleştirilecek.

28 Nisan Salı dördüncüsü yapılan sohbetlerde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapımcı Bulut Reyhanoğlu ile TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Oyuncu Demir Karahan senaryo, oyunculuk ve sinema üzerine güncel ve nostaljiyi aynı potada eriten keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Bulut Reyhanoğlu'nun oyunculuk hakkında merak ettiklerini kendi oyunculuk kariyeriyle örnekler veren Karahan, sinema ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farklardan da bahsetti. Bir oyuncu olarak senaryoya bakış açısını ve verdiği önemi "Senaryosuz sinema olmaz" cümlesiyle pekiştiren Karahan, senaryo yazmaya başlayacaklara da senaryoya başlamadan önce zihinlerde onu tamamlanması gerektiğini söyledi.

Beşincisi 30 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'de TÜRSAK Vakfı Başkanı ve Yapımcı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fono Film'in sahibi, TAFF Kurucu Ortağı ve Yapımcı Cemal Okan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İkili, sinema dünyasının içinde bulunduğu şu anki durum ve geleceği hakkında değerlendirmeler yapacaklar.

Haftanın beş günü saat 21.00'de sinemaseverler ile buluşacak "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" serisi TÜRSAK Vakfı'nın Instagram hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler