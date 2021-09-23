İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Show TV İçimizden Biri dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçe?

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede, hangi şehirde çekiliyor merak edildi. Beğeniyle izlenilen dizi Türkiye'de çekilmektedir. Peki, İçimizden Biri hangi ilimizde çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İçimizden Biri Türkiye'de mi çekiliyor? İşte detaylar...

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Muğla, Marmaris'de gerçekleştirilmektedir. İçimizden Biri dizisinin çekimleri Muğla ilimizde yapılmaktadır. Dizi Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde çekiliyor.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bora Akkaş : Adam

Özge Yağız : Havva

Mustafa Avkıran : Hünkar

Derya Alabora Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Renan Bilek : William

Asuman Dabak

Benian Dönmez : Adile

Burak Satıbol

Deniz Cengiz

Ceren Karakoç Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Korhan Herduran : Hulusi Güler

Faruk Akgören : Bahtiyar

Ozan Can Yiğit

Metin Çanak

İrem Tuncer : Fatoş

Pelin Şükrüoğlu

Nil Kılınçoğlu

Hira Nur Eyigün

Haberler.com - Gündem