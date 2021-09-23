İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Show TV İçimizden Biri dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçe?
Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede çekiliyor merak edildi. Beğenilen dizi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırılıyor. Peki, İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? İşte tüm bilgiler...
Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede, hangi şehirde çekiliyor merak edildi. Beğeniyle izlenilen dizi Türkiye'de çekilmektedir. Peki, İçimizden Biri hangi ilimizde çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İçimizden Biri Türkiye'de mi çekiliyor? İşte detaylar...
Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.
Dizinin çekimleri Muğla, Marmaris'de gerçekleştirilmektedir. İçimizden Biri dizisinin çekimleri Muğla ilimizde yapılmaktadır. Dizi Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde çekiliyor.
Bora Akkaş : Adam
Özge Yağız : Havva
Mustafa Avkıran : Hünkar
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