İçimizden Biri, Süreç Film imzalı, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği aşk ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, İçimizden Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İçimizden Biri yeni bölümü Perşembe günü mü Pazar günü mü yayınlanacak?

İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İçimizden Biri dizisi yeni bölümü her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bora Akkaş : Adam

Özge Yağız : Havva

Mustafa Avkıran : Hünkar Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Derya Alabora

Renan Bilek : William

Asuman Dabak

Benian Dönmez : Adile

Burak Satıbol

Deniz Cengiz

Ceren Karakoç

Korhan Herduran : Hulusi Güler

Faruk Akgören : Bahtiyar

Ozan Can Yiğit

Metin Çanak

İrem Tuncer : Fatoş

Pelin Şükrüoğlu

Nil Kılınçoğlu

Hira Nur Eyigün

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