İçimizden Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin bugün özel bölümü ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, İçimizden Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün? merak etti. Peki, İçimizden Biri yeni bölümü ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor? İşte detaylar...
İçimizden Biri, Süreç Film imzalı, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği aşk ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, İçimizden Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İçimizden Biri yeni bölümü Perşembe günü mü Pazar günü mü yayınlanacak?
İçimizden Biri dizisi yeni bölümü her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bora Akkaş : Adam
Özge Yağız : Havva
Mustafa Avkıran : Hünkar Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Derya Alabora
Renan Bilek : William
Asuman Dabak
Benian Dönmez : Adile
Burak Satıbol
Deniz Cengiz
Ceren Karakoç
Korhan Herduran : Hulusi Güler
Faruk Akgören : Bahtiyar
Ozan Can Yiğit
Metin Çanak
İrem Tuncer : Fatoş
Pelin Şükrüoğlu
Nil Kılınçoğlu
Hira Nur Eyigün